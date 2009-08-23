تلفات بچه ماهیان در گرگان رود بیش از حد استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید مسئولان استان از این رودخانه افزود: این رودخانه فاقد آب جاری است که ادامه این شرایط باعث تلفات بیش از حد استاندارد بچه ماهیان رهاسازی شده می شود.

وی اظهار داشت: این درحالیست که مصب گرگان رود محل اصلی رهاسازی بچه ماهیان از سوی شیلات است و هرساله در ماه های خرداد تا تیرماه رهاسازی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم که از سد لاستیکی احداث شده روی گرگان رود آب تنظیمی و مناسب در ماه هایی که مورد نیاز شیلات است، آزاد شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز گفت: برای ایجاد تحول در ساختار مراکز تکثیر و بازسازی ذخائر در استان، استفاده از بخش خصوصی ضروری است.

عباس نیاوند افرود: تلاش می کنیم مشکلات بودجه ای شیلات را تا جای ممکن کاهش دهیم و در یک فرایند چند ساله به سطح قابل قبول برسانیم.

وی خواستار تدوین طرح مطالعاتی لایروبی گرگان رود و احداث آبندان برای تنظیم آب برای رهاسازی بچه ماهی شد تا از سوی اداره کل شیلات و شرکت آب منطقه ای برای تخصیص بودجه برنامه ریزی شود و پیشنهاد آن برای مصوب شدن در سفر سوم ریاست جمهوری مطرح شود.