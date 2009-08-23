نغمه پردازی پورناظری برای فیلم جدید حمید نعمت الله

به گزارش خبرگزاری مهر سهراب پورناظری موسیقی این فیلم را بر اساس تم های خراسانی و در فضایی ترکیبی از موسیقی دستگاهی و موسیقی محلی خراسان انتخاب و ساخته است.

پورناظری می گوید از آنجا که فضای این تله فیلم در مشهد می گذرد در ساز بندی موسیقی این تله فیلم نیز سعی کرده ام تا به فضای فیلم نزدیک تر شوم و از سازهای دوتار،کمانچه ، کوارتت زهی ایرانی و ارکستر ایرانی استفاده کرده ام.

تله فیلم"بیا از گذشته حرف بزنیم" نوشته مشترک حمید نعمت الله و هادی مقدم دوست محسوب می شود که توسط نعمت الله کارگردانی شده است.