بازرسی روزانه 7 هزار واحد اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کیارشی از افزایش تعداد نمایشگاههای عرضه مستقیم پاییزه از 16 نمایشگاه در سال گذشته به 23 نمایشگاه در سالجاری در سطح استان تهران خبر اد و با بیان اینکه این نمایشگاهها از پنجم تا 15 شهریور ماه برگزار می شود، گفت: سه نمایشگاه عرضه مستقیم پاییزه مربوط به شهر تهران می باشد.

وی افزود: سازمان بازرگانی استان تهران در سالجاری در شهر تهران سه نمایشگاه را در حکیمیه تهرانپارس، پارک ارم و ورزشگاه تختی واقع در بزرگراه بسیج برگزار می کند.

کیارشی تعداد غرفه های نمایشگاههای پاییزه در سطح استان تهران را 2 هزار غرفه دانست و با بیان اینکه این تعداد نسبت به غرفه های سال گذشته 16 درصد رشد داشته است، گفت: این نمایشگاهها با تلاش و همکاری مجمع امور صنفی برگزار شده و تمامی اقلام مورد نیاز شهروندان برای ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در این نمایشگاهها عرضه می شود.

رئیس ستاد تنظیم بازار استان تهران برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم را در تنظیم قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بسیار موثر خواند و تصریح کرد: با هماهنگی ستاد بسیج اقتصادی کشور اقلام کالابرگی نیز در این نمایشگاهها عرضه خواهد شد.

کیارشی از اجرای طرح نظارتی و بازرسی ویژه در دوم مهرماه در سطح تمامی مراکز تولید و عرضه محصولات مربوط به بازگشایی مدارس و ماه مبارک رمضان در سازمان بازرگانی استان و مجامع صنفی خبر داد و گفت: روزانه 7 هزار واحد اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی اعم از واحدهای صنفی تولیدی، فروشگاههای عرضه کالا، حمل و نقل و هر واحدی که مربوط به اقلام مورد نیاز مردم در این مقطع زمانی است مورد بازرسی قرار می گیرد.

معاون استاندار تهران نقش کمیته نظارتی شیر استان تهران در سازمان بازرگانی را در تامین و توزیع مناسب شیر در سطح استان بسیار موثر خواند و با تاکید بر توسعه نظارت و جلب نظرات عموم مردم توسط این کمیته، اظهار داشت: در نمایشگاههای عرضه مستقیم پاییزه تیم بازرسی سیار مستقر شده و به شکایات مردم در همان محل رسیدگی می کند.

کیارشی افزود: غرفه دارانی که در نمایشگاههای پاییزه متخلف شناخته شوند بنا به رای هیئت بازرسی از نمایشگاهها اخراج می شوند.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، کیارشی از کاهش زمان رسیدگی به گزارشات تخلفات صنفی از طریق سازمان بازرگانی استان و شماره تلفن 124 خبر داد و با بیان اینکه این زمان از 50 دقیقه به زیر 30 دقیقه و در برخی شهرستانهای استان تا 15 دقیقه کاهش یافته است، گفت: تجهیز ناوگان سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد 8 مرکز ستادی در شهر تهران برای اعزام به موقع بازرسان از زمان تماس شهروندان توانسته است رضایتمندی بیشتر شهروندان استان تهران را به دنبال داشته باشد.