به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه میسوری ژنی با عنوان Mcat یا "ژن ورزش" را یافتند که می تواند عملکردهای بدن را در طول تمرینات فیزیکی بهبود بخشد و ورزش نیز موجب افزایش طول عمر می شود.

این محققان با آزمایش این ژن بر روی موشها به نتایج خوبی دست یافتند و امیدوارند بتوانند از ژن Mcat برای درمانهای ژنتیکی مرتبط با طول عمر استفاده کنند.

فرایند پیری جمعیت یکی از چالشهای مهم جامعه مدرن است و به همین دلیل دانشمندان به دنبال راه حلهایی برای افزایش طول عمر هستند.

این محققان در موشهایی که این درمان ژنتیکی برای آنها تجویز شده بود مشاهده کردند که این موشها با قدرت بیشتری تمرینات فیزیکی را انجام می دادند.

این موشها سریعتر و طولانی تر می دویدند و به این ترتیب طول عمر موشهایی که بیشتر ورزش می کردند افزایش یافت.

براساس گزارش Plos One، ژن Mcat تولید یک "آنزیم زباله جمع کن" را کنترل می کند. این آنزیم مسئول جمع آوری و از بین بردن مواد سمی مثل رادیکالهای آزاد از میتوکندریها و مراکز تولید انرژی سلولها است.

این دانشمندان برای انتقال این ژن به بدن موشها از یک ویروس انتقال دهنده ملایم استفاده کردند.

پژوهشگران آمریکایی در این خصوص اظهار داشتند: "نتایج ما نشان داد که سرانجام روزی این درمان می تواند کیفیت زندگی سالمندان را بهتر کند. این درمان ژنتیکی می تواند کاربردهای بسیاری در مبارزه با بسیاری از بیماریها مثل تحلیل عضلانی، دیابت و آسیبهای تخریب نورونی داشته باشد."