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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

به منظورتامین نظرشورای نگهبان؛

لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای بار سوم اصلاح شد

لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای بار سوم اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را برای بار سوم اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه لوایح حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1386 را که هر دو اعاده شده از شورای نگهبان بود، بررسی کردند.

نمایندگان با اصلاح عبارتی در ماده ای از لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایراد شورای نگهبان به این لایحه را رفع کردند.

این سومین بار است که این لایحه در پی ایراد شورای نگهبان مورد اصلاح قرار گیرد.

مجلس در لایحه اصلاح ماده ای از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند بنابراین لایحه مذکور بار دیگر به شورای نگهبان ارجاع شد.

نمایندگان همچنین بررسی لایحه اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 که اعاده شده از شورای نگهبان بود مقرر کردند این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران برگردد لذا بررسی این لایحه از دستور کار امروز مجلس خارج شد.

کد مطلب 934263

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