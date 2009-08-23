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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۶

دانش آموزان کرمانشاهی موفق به کسب مقام دوم المپیاد شیمی شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دانش آموزان کرمانشاهی در لیگ علمی "پایا" که با حضور دانش آموزان سراسر کشور در استان تهران برگزار شد، مقام دوم کشوری المپیاد شیمی را بدست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،، لیگ علمی پایا (لیگ علمی پیشگامان ایران اسلامی) با حضور دانش آموزان سراسر کشور در استان تهران برگزار شد که دانش آموزان ناحیه سه کرمانشاه موفق به کسب مقام دوم کشوری المپیاد شیمی شدند. 

 

در این دوره از مسابقات، دانش آموزان اول راهنمایی در رشته شیمی از شهرستان کرمانشاه و فیزیک اول دبیرستان از شهرستان صحنه نیز حضور داشتند که پس از رقابت، دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان راهنمایی فرزانگان ناحیه سه، به سرپرستی فاطمه طاهری و پریسا محمدی، حائز مقام دوم کشوری در رشته شیمی شدند. 

 

محدثه عبدی، شیلا حیدری، فاطمه کهریزی، عارفه بهمن پرست و نگین یار مرادی، دانش آموزان مدال آور رشته شیمی از کرمانشاه هستند.

 

استانهای تهران، کرمانشاه و فارس به ترتیب در این مسابقات مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

کد مطلب 934266

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