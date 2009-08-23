به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان نمایشگاه کتاب ‌کی‌یف روز آخر نمایشگاه با حضور در غرفه ایران و تقدیم دیپلم افتخار به نمایندگان موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران از آنان تقدیر کردند.



علت این انتخاب کیفیت چاپ آثار ارائه شده در غرفه ایران و چندزبانه بودن این کتابها عنوان شد.



به گفته مسئولان برگزار کننده نمایشگاه کتاب ‌کی‌یف دلیل دیگر این انتخاب بر اساس نظرسنجیهای انجام شده از بازدیدکنندگان بوده که طی آن غرفه ایران به عنوان غرفه برتر شناخته شده است.



آنان در این مراسم ابراز امیدواری کردند که بتوانند از تجربه برگزار کنندگان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران استفاده کنند و نمایشگاه خود را گسترش دهند.



نمایشگاه کتاب ‌کی‌یف روز گذشته 31 مرداد ماه پایان یافت.