سرمایه گذاری مس سرچشمه قهرمان نیم فصل لیگ تیروکمان زنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها پایان هفته گذشته با حضور هشت تیم در کمان ریکرو به میزبانی شهر شیراز برگزار شد که در نهایت تیم سرمایه گذاری مس سرچشمه با کسب 29 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.

در این رده بندی که در پایان مسابقات نیم فصل از سوی سازمان لیگ تیروکمان ایران اعلام شده است، بعد از تیم سرمایه گذاری مس سرچشمه، تیم پرسپولیس تهران با 26 امتیاز دوم و کیش با 23 امتیاز سوم است. همچنین تیم‌‎های کشت و صنعت میلاد خراسان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شهر کرد و زنجان به ترتیب در مکان های چهارم تا هشتم قرار گرفتند.

دور برگشت لیگ برتر تیراندازی با کمان بانوان کشور دوم مهرماه و بعد از ماه مبارک رمضان پیگیری می شود. نتایج هفته آخر نیم فصل لیگ بانوان بدین شرح است:

دور ششم:

سرمایه گذاری مس سرچشمه 2- پرسپولیس تهران 4

کشت و صنعت میلاد خراسان 4- دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2

کیش 6- زنجان صفر

دور هفتم:

کشت و صنعت میلاد خراسان 2- پرسپولیس 4

سرمایه گذاری مس سرچشمه 6 - شهر کرد 4

کیش 4 - دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2