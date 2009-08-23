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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

در گفتگوی تلفنی ؛

هنیه سران عرب را در جریان اوضاع دشوار غزه قرار داد

هنیه سران عرب را در جریان اوضاع دشوار غزه قرار داد

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شب گذشته با شماری از سران عرب تلفنی گفتگو کرد و آنها را در جریان اوضاع دشوار نوارغزه قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با شماری از سران عرب از جمله "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه، "حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین، "حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر، "صباح الاحمد الصباح" امیر کویت، "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن، "شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان" رئیس امارات و "سلطان بن عبدالعزیز" ولیعهد عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد.

وی در این گفتگوها سران عرب را در جریان اوضاع دشوار انسانی نوارغزه در سایه محاصره این منطقه و تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی و آخرین رویدادهای سیاسی فلسطین قرار داد.

از سوی دیگر رهبران عرب حمایت خود را از قضیه فلسطین و ابراز همبستگی با فلسطینی ها تا زمان دستیابی کامل به حقوق مشروعشان اعلام کردند.

کد مطلب 934279

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