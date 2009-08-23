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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

توکلی به مهر خبر داد:

زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد88/ 50 هزار نفر قبول می‌شوند

زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد88/ 50 هزار نفر قبول می‌شوند

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام زمان انتشار نتایج کنکور کارشناسی ارشد گفت: نتایج این آزمون در هفته جاری اعلام می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج نهایی پذیرش حدود 50 هزار نفر از مجازین به انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد 88 هفته جاری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع داوطلبین می رسد.

وی اضافه کرد: از تعداد 195 هزار و 414 داوطلب مجاز به انتخاب رشته در این آزمون 172 هزار نفر انتخاب رشته کرده اند.

وی یادآور شد: کل ظرفیتهایی که به سازمان سنجش اعلام شده 39 هزار و 581 نفر است که این تعداد بدون احتساب ظرفیت ممتازین، استعدادهای درخشان و دبیری هستند و ظرفیت های نهایی به زودی اعلام می شود.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد سال جاری در بهمن ماه سال 87 با رقابت 140 هزار و 363 داوطلب برگزار شد.

کد مطلب 934283

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