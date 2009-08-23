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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

سارق نسخه 15 میلیون پوندی اثر شکسپیر محاکمه می‌شود

سارق نسخه 15 میلیون پوندی اثر شکسپیر محاکمه می‌شود

دادستانی بریتانیا اعلام کرد که یک دلال حرفه ای به اتهام ربودن یکی از نسخ چاپ نخست اثری از شکسپیر محاکمه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتد پرس، ریموند اسکات متهم به سرقت نسخه خطی یکی از آثار شکسپیر در سال 1998 از کتابخانه دانشگاه دورهام در شمال انگلستان است.

اسکات خود را از اتهام سرقت این نسخه خطی و نگهداشتن نسخه مسروقه مبری می داند و مدعی است که این نسخه را در کوبا خریداری کرده است. این شخص در ماه ژوئن هنگامی که مشغول حمل این نسخه به کتابخانه فولگر شکسپیر در واشنگتن بود دستگیر شد.

این کتاب که در سال 1623، هفت سال پس از مرگ شاعر منتشر شده به عنوان "مهمترین کتاب چاپ شده در تاریخ ادبیات انگلیس" شناخته می شود.

این نسخه در صورت این که کسی یارای خرید آن را داشته باشد حدود 15 میلیون پوند قیمتگذاری شده است.

پس از برگزاری دادگاه در روز جمعه  متهم به قید کفالت آزاد شده و قرار است تاریخ دقیق برگزاری دادگاه اصلی این متهم ماه آینده مشخص شود.

 

کد مطلب 934286

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