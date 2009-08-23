تدوین "روح زیبا" ادامه دارد

حقیقی به خبرنگار مهر گفت: تدوین این مستند توسط مژگان کمری ادامه دارد، این فیلم در مورد افرادی است که دچارقطع عضو شده‌اند و نشان می‌دهد که این افراد عضو قطع شده خود را احساس می‌کنند، فیلم از این طریق نقبی می‌زند به جهان پس از مرگ.

این نویسنده و کارگردان افزود : پروژه سینمایی "قطعه 88" که مدتی تعطیل شده بود، دوباره با حضور عوامل جدید شروع به کار کرده است، ماه منیر ندیم بازیگر نقش اول فیلم تغییر نکردهاست، اما عوامل تازه به گروه ملحق می‌شوند.

وی ادامه داد: در حال پیش‌تولید مستند دیگری هستم که توسط مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر تهیه می‌شود و در باره پدرعلم نوین پروتز سازی مارتیک آوانسیان است که در سانحه هوایی ارمنستان جان خود را از دست داد.

رحمان حقیقی که به عنوان بازیگرهم فعالیت دارد گفت: مشغول تمرین در نمایشی به کارگردانی احمد ایرانی خواه است که برای شرکت در جشنواره تئاتر رضوی آماده می‌شود. به زودی در فیلم سینمایی "زم‌هریر" به کارگردانی علی روئین‌تن بازی می‌کنم.

حقیقی دی و اسفند پارسال نمایش "مجلس شبیه مرگ و زندگی " را در خانه نمایش روی صحنه داشت. عوامل مستند "روح زیبا" عبارتند از نویسنده: ر. حقیقی، تصویر برداران: رامین وکیلی، مهدی دادجو، مدیر تولید: علی فریدونی، صدا بردار: میکائیل هاشم‌زاده، محقق و پژوهشگر: م. ندیم، عکاس : لیلا نمازی، مجری طرح : رضا سلامی ، سرمایه گذار: پژمان ریائیان. مدت زمان 40 دقیقه.