نخستین نمایشگاه مجازی کتاب کشور راه اندازی شد

دکتر سید شکرالله زندوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: راه‌اندازی این نمایشگاه تحقق عدالت فرهنگی در بخش توزیع کتاب است و نمایشگاه مجازی کتاب علاوه بر ارائه خدمات توزیع کتاب به شکل عادلانه در سراسر کشور، می‌تواند به مسیر خوبی برای ارائه کتابهای متناسب با فرهنگ اسلامی و انقلاب اسلامی تبدیل شود.

زندوی با بیان این که ویترین عرضه کتاب در کشور ما برای جوانان مناسب نیست و کتابهای منحرف و بی محتوا نیز در آنها به چشم می‌آیند، تصریح کرد: در فضای مجازی فروش کتاب، شرایطی را ایجاد خواهیم کرد که مسیر دسترسی به کتاب‌هایی که با واقعیت و حقیقت رابطه بیشتری دارند، به‌ویژه برای جوانان هموارتر شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه مجازی کتاب می‌تواند بستر مناسبی را برای فعالیت تمام پژوهشگران و محققان در سراسر کشور فراهم کند، اظهار داشت: این نمایشگاه به نشانی اینترنتی www.book24.ir یکی از پله‌های نخستین در این زمینه است که جایگاه توزیع کتاب در کشور را متحول می‌کند.

زندوی راه‌اندازی این سایت را مصداق خوبی برای حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد و افزود: ساختار سایت درست مانند نمایشگاه کتاب طراحی شده، به‌گونه‌ای که برای هر ناشر یک غرفه خاص در نظر گرفته شده که مدیریت آن با خود ناشر است. هزینه ارسال هر تعداد کتاب نیز به هر نقطه از کشور، تنها 950 تومان است.