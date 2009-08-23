علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجلس تا کنون ماموریت بررسی مدارک تحصیلی وزرای پیشنهادی را به کمیسیون آموزش ارائه نکرده است، گفت: با توجه به سابقه پیش آمده در مورد یکی از وزرای کابینه دولت نهم پیشنهاد بررسی مدارک تحصیلی وزرای پیشنهادی می تواند قابل توجه باشد.

وی اضافه کرد: می توان در این زمینه با هیئت رئیسه مجلس مذاکره کرد تا در صورت موافقت مدارک تحصیلی وزرای پیشنهادی که در صحن علنی عنوان مدرک خود را مطرح می کنند مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلی در آینده ایجاد نشود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی یک وزیر در معارفه و ارائه برنامه های خود عنوان مدرک تحصیلی خود را ارائه می کند می تواند این مدرک از سوی کمیسیونهای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

عباسپور با اشاره به وزرای مربوط به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: از میان سه وزیر مرتبط با کمیسیون آموزش و تحقیقات یعنی وزرای علوم، آموزش و پرورش و بهداشت وضعیت وزرای علوم و بهداشت کاملا برای ما روشن است.

وی ادامه داد: مدرک تحصیلی دکتر کامران دانشجو کاملا روشن است و وی از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. مدرک تحصیلی دکتر مرضیه وحید دستجردی و سوابق علمی این وزیر پیشنهادی نیز کاملا روشن است. بنابراین شک و شبهه ای برای ما در مورد این دو وزیر پیشنهادی وجود ندارد. درباره خانم کشاورز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اطلاعات کمی داریم که باید در مورد سوابق وی تحقیقاتی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون شرط تحصیلی برای وزرای دولت در نظر گرفته نشده است گفت: وزرای دولت نیازی به مدرک تحصیلی خاصی ندارند و این امر درباره وزرای علوم و بهداشت نیز صادق است اما افراد معرفی شده برای این دو وزارت با توجه به وظیفه و وزارتخانه ای که در راس آن قرار می گیرند معمولا دارای مدارج علمی بالایی هستند.