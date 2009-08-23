برخی مشکلات قومی ناشی از اظهارات نسنجیده برخی افراد است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دکتر محمدتقی علوی در یازدهمین نشست تخصصی کارگروه همبستگی و هویت ملی کشور افزود: ما در کشور مشکل قومیت و قومگرایی نداریم و اگر هم مسئله ای پیش آمده به حرفهای نسنجیده و تنش زای برخی افراد مربوط می شود.

وی یادآور شد: برخی افراد خودشان به دشمنان و افراد مخرب بهانه می دهند که اتحاد و همدلی مردم زیر سئوال برود.

دکتر علوی اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی به آسانی بدست نیامده است که آن را بدون احساس مسئولیت برخی آن را از دست بدهیم.

وی در ادامه با اشاره به حوداث اخیر بعد از انتخابات در برخی دانشگاهها یادآور شد: با برنامه ریزی درستی که از سوی مسئولان و مدیران و به کمک دانشگاهیان دانشگاه تبریز صورت گرفت به یاری خداوند در این دانشگاه هیچ اتفاقی رخ نداد و تمامی امتحانات این دانشگاه هم برگزار شد.

رئیس دانشگاه تبریز گفت: دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی با توطئه و برنامههای مختلف بعد از انتخابات میخواستند به استقلال و هویت ملی ما ضربه بزنند که به کمک خداوند وهوشیاری مسئولان نظام موفق نشدند.

سید محمد تقی علوی نقش نخبگان جامعه و به خصوص دانشگاهیان، مسئولان و و مدیران ارشد نظام را برای ایجاد اتحاد همدلی و وحدت مردم مهم توصیفه کرد و افزود: امروز دست های پنهانی در کار هست که بوسیله برخی اشخاص میخواهند به اتحاد و همبستگی مردم و استقلال وهویت ملی ما ضربه بزنند.

وی ، مردم ایران و به خصوص جوانان کشورمان را بهترین و پاکترین ملت دنیا خواند و گفت: مسئولان ومدیران ارشد ما باید مراقب اخلاق، رفتار، گفتهها و ناگفته ها وصحبت های خود باشند و نباید با حرفهای نسنجیده احساسات مردم را خدشه دارکنند.

مدیر کمیته همبستگی و هویت ملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست آخرین راهبرد دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی برای بحران سازی در کشورمان را تمسک به راهبرد براندازی نرم عنوان کرد و گفت: دشمنان و مخالفان نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول سه دهه گذشته از راهبر دهای مختلفی برای بحرانسازی استفاده کرده اند تا در مسیر بالندگی وشکوفایی این نظام و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی مانع ایجاد کنند که از جمله خطرناکترین آنها تمرکز بر ایجاد وگسترش تنش های قومیت وقوم گرایی است.

دکتر نورالله قیصری اهداف این برنامه خطرناک دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را تجزیه جغرافیایی کشور،تضعیف نظام و در نهایت براندازی آن دانست و افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی فضای سیاسی دانشگاهها را هدف راه اندازی قوم گرایی وتنش های قومی قرار دادهاند و به طوری که امروز شاهد نفوذ گروههای قوم گرا با گرایش های مختلف در بین جریانهای دانشجویی هستیم.

دبیر یازدهمین نشست تخصصی کارگروه همبستگی و هویت ملی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها هدف از برگزاری این نشست را بررسی موضوعات مرتبط با همبستگی ،هویت ملی و قومیت و قوم گرایی دردانشگاهها اعلام کرد و گفت:. در این نشست مسایل روز دانشگاهها در حوزه قومیت و قوم گرایی و گزینش دانشجو وسهمیه بندی وتعریف مناطق در راستای بومی سازی پذیرش دانشجو مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر مجتبی بذر افشان ، تعداد اعضای کار گروه همبستگی وهویت ملی را 19 دانشگاه اعلام کرد و افزود: در این کارگروه دانشگاههای تبریز، سیستان وبلوجستان، اهواز، امیرکبیر، تهران، اصفهان، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، همدان، کردستان، ارومیه، شیراز، تربیت معلم آذربایجان، تربیت معلم تهران، زابل، لرستان، مشهد، رازی کرمانشاه و تربیت معلم سبزوارعضویت دارند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تبریز هم در این نشست با اشاره به نقش دانشگاهیان در آگاه‌سازی دیگر گروه‌های جامعه گفت: با توجه به تنوع قومی در دانشگاه‌های کشور، دانشگاهیان نقش مؤثری در تحکیم همبستگی و حفظ هویت ملی داشته و می‌توانند با استفاده از این ظرفیت‌ها در راستای پیشرفت و توسعه کشور به نحو سازنده‌ای قدم بردارند.

دکتر محمد تقی اعلمی هویت و همبستگی ملی را از موضوعات مهم خواند و گفت: هرچند این بحث یک موضوع فرا ملی است ولی با توجه به نقش دانشگاهیان باید بیش از پیش به این موضوع توجه شود.

به گفته وی ، با توجه به اهمیت تنوع قومی در دانشگاه‌ها و ضرورت تقویت هویت ملی و مقابله با ترفندهای دشمنان انقلاب اسلامی که تلاش می‌‌کنند با طرح مسایل قومیتی به وحدت ملی کشور آسیب برسانند، از سال 1385 کارگروه همبستگی و هویت ملی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های کشور تشکیل شده و به طور منظم جلسات خود را برگزار می‌کند.

اعلمی، با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها برای تقویت هویت ملی از جمله برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها در این زمینه خاطرنشان کرد: برپایی این نشست‌ها فرصتی را فراهم می‌کند تا ضمن بررسی دقیق ابعاد مختلف موضوع امکان استفاده از تجارب دانشگاهیان‌بهره گرفته و در راستای تبلور هرچه بیشتر همبستگی و وحدت ملی راهکارهای اجرایی و مؤثری طراحی شود.