به گزارش خبرنگار مهر، در این رده بندی که تا نیمه ماه آگوست سال 2009 و بدون محاسبه امتیازات رکاب‌زنان جاده و پیست در رقابت‎های قهرمانی آسیا(اندونزی) اعلام شده است، قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز با 5/384 امتیاز در صدر پرامتیاز آورترین دوچرخه‌سواران جاده قاره آسیا ایستاده است.

"آندری میزاروف" از تیم پتروشیمی تبریز با 5/354 امتیاز و "پوریس شیلکوسکی" از روسیه با 254 امتیاز در رده دوم و سوم قرار دارند.

رده بندی دیگر دوچرخه‌سواران ایرانی بدین ترتیب است:

9- امیر زرگری با 145 امتیاز و یک پله صعود

17- رحیم امامی با 90 امتیاز (وی در رده بندی قبلی در جایگاه 131 قرار داشت)

22- مهدی سهرابی با 5/84 امتیاز و 11 پله صعود

26- حسین ناطقی با 36 امتیاز و 10 پله صعود

38- حسین عسگری با 65 امتیاز (وی در رده بندی در جایگاه 56 قرار داشت)

46- رامین مهربانی با 56 امتیاز (وی در رده بندی ماه قبل حضور نداشت)

66- احد کاظمی با 5/36 امتیاز و 11 پله صعود

67- حسین جهانبانیان با 35 امتیاز(وی در رده بندی قبلی در جایگاه 56 قرار داشت)

97- رسول براتی با 24 امتیاز و 3 پله سقوط

99- آروین معظمی گودرزی با 24 امتیاز(وی در رده بندی ماه قبل حضور نداشت)

رکاب‌زنانی چون حامد جنت با 147 امتیاز، حسین علیزاده با 153 امتیاز، عباس سعیدی تنها با 180 امتیاز، مهدی باشفاعت با 97 امتیاز، بهنام خسروشاهی با 220 امتیاز و ابراهیم جوانی با 225 امتیاز نیز در رده بندی این ماه حضور دارند.

در بخش برترین تیم‌های باشگاهی نیز تیم پتروشیمی تبریز با کسب 997 امتیاز و یک پله صعود در رده اول آسیا قرار گرفته است. تیم دوحه قطر با 6/628 امتیاز دوم و دانشگاه آزاد اسلامی ایران با 430 امتیاز سوم است.

در بخش تیم‌های ملی بزرگسال نیز قزاقستان با 8/1271 امتیاز اول است و ایران با یک پله صعود و 5/1011 امتیاز در رده دوم جای دارد. ژاپن نیز با یک پله سقوط و 5/660 امتیاز سوم است.

در رده بندی دوچرخه‌سواران زیر 23 سال نیز ایران با 160 امتیاز اول است، قزاقستان با 98/69 امتیاز دوم و مالزی با 63 امتیاز سوم است.

همچنین "کریون" از نامیبیا در قاره آفریقا، "لادبیو وگا" از کلمبیا درقاره آمریکا، "ون هاممل" از هلند در قاره اروپا و "مک دونالد" از قاره استرالیا نیز در صدر برترین رکاب‌زنان قاره‌های خود ایستاده اند.