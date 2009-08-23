دیدار شاعران جوان با سهراب و نیما

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از شاعران جوان هفته گذشته در سفر به کاشان زادگاه شاعر معاصر زنده‌‌یاد سهراب سپهری و ضمن شعرخوانی به یاد او مزارش را در مشهد اردهال گل افشانی کردند.

این دهمین بار است که یادبود این شاعر معاصر کشورمان توسط انجمن شاعران جوان کاشان و با همکاری دفتر شعر جوان در کنار مزارش برگزار می‌شود. در این سفر همچنین سه کارشناس شعر، نقاشی و میراث فرهنگی درباره آثار این هنرمند نامی در حوزه‌های مذکور سخنرانی کردند.

همچنین قرار است بعد از ماه مبارک رمضان، دفتر شعر جوان برنامه دیگری را برای سفر به یوش زادگاه نیما پدر شعر نو ایران اجرا کند. فراخوان برای شرکت در این سفر نیز که به صورت آزاد برگزار می‌شود داده شده و در هفته نخست بعد از ماه جاری قمری برگزار می‌شود. در این سفر از موزه شعر و ادب فارسی در خانه نیما یوشیج "پدر شعر نو ایران" نیز بازدید می‌شود.

خبر دیگر از دفتر شعر جوان اینکه دو کارگاه شعر برای جوانان توسط محمدشمس لنگرودی و گروس عبدالملکیان در حال برگزاری است که به دلیل استقبال زیاد شاعران جوان، هر کدام از این کارگاه‌ها در دو گروه 12 جلسه‌ای برگزار می‌شود.