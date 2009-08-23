به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد در حالی که کارشناسان در ماههای اخیر سرنوشت شرکت فیلمسازی وینستین را به موفقیت تجاری تازه‌ترین ساخته تارانتینو گره زده بودند، فروش بسیار خوب "لعنتی‌های بی‌آبرو" در نخستین روز نمایش عمومی آسمان وینستین را در آستانه آغاز فصل جوایز سینمایی آبی‌تر از همیشه کرد.

این شرکت هفته آینده هم فیلم سینمایی "هالووین 2" ساخته راب زامبی را روانه پرده سینماها می‌کند که قسمت اول آن دو سال پیش روانه پرده سینماها شد و در نهایت 58 میلیون دلار فروخت. فیلم که با بودجه 20 میلیون دلاری ساخته شده بود، در تعطیلات روز کارگر با 31 میلیون دلار فروش همچنان رکورددار است.

"لعنتی‌های بی‌آبرو" که تولید مشترک وینستین و یونیورسال پیکچرز است، روز چهارشنبه در فرانسه 1.4 میلیون دلار فروخت و بهترین رکورد تارانتینو را هم در این کشور اروپایی ثبت کرد. فیلم همزمان با آمریکا و کانادا در 2620 سینما در 22 منطقه دنیا به نمایش درآمده که بریتانیا و آلمان هم از آن جمله‌اند.

بهترین عملکرد فیلمی از تارانتینو در نخستین روز اکران به سال 2004 و "بیل را بکش 2" مربوط می‌شود که 10.8 میلیون دلار در روز اول و 25 میلیون دلار در سه روز نخست اکران فروخت. "لعنتی‌ها" همچنین دومین افتتاحیه برتر برای فیلمی از شرکت وینستین پس از "فیلم ترسناک 4" است که سال 2006 در یکروز 19 میلیون دلار فروخته بود.

فیلم تازه تارانتینو با 100 هزار دلار فروش بیشتر رکورد جمعه پیش "ناحیه 9" را هم شکست که با 14.2 میلیون دلار دومین افتتاحیه برتر یک فیلم درجه R در ماه اوت پس از "امریکن پای 2" با 16.5 میلیون بود. "لعنتی‌های بی‌آبرو" با بازی براد پیت و کریستف والتس درباره جنگ جهانی دوم است و نام خود را از فیلم سال 1978 انزو کاستلاری گرفته است.