اجرای 21 طرح مطالعات جامع مخازن نفتی در مناطق نفتخیز جنوب

کریم زبیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: از مجموع 21 طرح یاد شده، مطالعات مهندسی سه طرح به اتمام رسیده و عملیات اجرایی سایر طرحها نیز با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال انجام است.

وی ادامه داد: این سه طرح تکمیل شده شامل طرح مطالعه جامع مخزن آسماری میدان هفتگل، طرح مطالعه جامع مخزن آسماری میدان رامشیر و طرح مطالعه جامع مخزن بنگستان میدان منصوری است.

وی ادامه داد: از مجموع 21 طرح یاد شده،‌ 13 طرح مطالعه جامع مخازن نفتی شامل مخزن آسماری میدان پارسی، رگ سفید ( آسماری و بنگستان)، آغاجاری ( آسماری و بنگستان)، مخزن بنگستان میدان اهواز، مخزن آسماری میدان اهواز، مخزن آسماری میدان مارون، مخزن بنگستان میدان مارون، مخزن آسماری میدان شادگان، مخزن آسماری میدان لب سفید، مخزن بنگسان میدان بینک، به روزرسانی مطالعه جامع میدان کرنج، به روزرسانی مطالعه جامع مخزن آسماری میدان منصوری و به روزرسانی مطالعه جامع میدان بی بی حکیمه در حال انجام است.

زبیدی گفت: سه طرح مطالعه جامع میدانهای آب تیمور، نفت سفید و کیلورکریم نیز برای اجرا به پیمانکار واگذار خواهد شد، طرح مطالعه جامع میدان آبتیمور نیز به پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شده است.

وی افزود: برای انجام طرح مطالعه جامع میدان نفت سفید نیز مناقصه عمومی برگزار شده و پیشنهادات نیز دریافت شده که هم اکنون در حال بررسی این پیشنهادات هستیم، طرح مطالعه میدان کیلورکریم نیز به کمک مشاور انجام خواهد شد؛ برای انجام دو طرح مطالعاتی باقیمانده، زمینه های لازم در حال پیاده سازی است.