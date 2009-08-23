به گزارش خبرگزاری مهر، "لئو باست باوم" مدیر طراحی بازی‌های المپیک 2010 ونکوور، در سن 40 سالگی به طور ناگهانی در خانه‌اش درگذشت. این درحالی است که هنوز علت مرگ این عضو کمیته برگزاری بازی ها مشخص نشده است.

"جان فورلونگ" رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک 2010 ونکوور در این مورد گفت: "لئو باست باوم" در ایجاد نماد بازی‌ها، مشعل المپیک و همچنین مدال‎ این دوره از رقابت‎های المپیک که هنوز برملا نشده‌اند، نقش بسزایی داشته است.

"لئو ابست باوم" در بوئنس آیرس پایتخت کشور آرژانتین به دنیا آمد و در بارسلون بزرگ شد. وی با کمیته برگزاری بازی‌ها 4 سال همکاری کرد.