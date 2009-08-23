غلامرضا فرجی به خبرنگار مهر گفت: قرار است پردیسهای ملت، زندگی، جوان و ماندانا در طرح نمایش آثار منتخب سینمایی در ماه رمضان شرکت کنند و فکر میکنم با توجه به تعدد سالنهای نمایش در پردیسها اجرای طرح در این مجموعهها موفق باشد.
وی افزود: سینماهای استقلال، بهمن و سپیده که از سالنهای حوزه هنری است نیز در ماه رمضان فیلمهای روی پرده را به نمایش میگذراند و بلیت این سینماها تا زمان افطار کامل و بعد از آن نیمبها است. سانس نمایش نیز تا ساعت دو بامداد ادامه دارد.
فیلم سینمایی "دلخون" ساخته محمدرضا رحمانی که پخش آن بر عهده حوزه هنری است در طرح اکران ویژه ماه رمضان تا ساعت دو بامداد در سینما استقلال به نمایش درمیآید.
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