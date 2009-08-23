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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

گلشنی در گفتگو با مهر:

مصرف لوازم آرایشی و برنزه کردن موجب پیری زودرس پوست می‌شود

مصرف لوازم آرایشی و برنزه کردن موجب پیری زودرس پوست می‌شود

دبیر انجمن متخصصین پوست ایران نسبت به مصرف روز افزون لوازم آرایشی توسط زنان جامعه هشدار داد و گفت: این موضوع به پیری زودرس پوست این افراد منجر می شود.

دکتر محمد گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر مصرف روز افزون لوازم آرایشی، چند سالی است که برنزه کردن پوست در کشور رواج پیدا کرده و تعداد زیادی از زنان جامعه اقدام به تیره کردن پوست خود می کنند که این موضوع نیز پیری زودرس پوست را منجر می شود.

وی با تاکید بر اینکه برنزه کردن پوست را بین 15 تا 20 سال پیر می کند از این اقدام به عنوان خطری جدی برای افرادی که نسبت به تیره کردن پوست خود اقدام می کنند، یاد کرد.

دبیر انجمن متخصصین پوست ایران که در حال حاضر تحقیقاتی را برای جوان سازی پوست انجام می دهد، خاطرنشان کرد: در حاضر تحقیقاتی در این زمینه در حال انجام است که یکی از مهمترین دستاوردها خواهد بود.

کد مطلب 934315

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