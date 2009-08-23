"مرد سیندرلایی" کرو وارد شبکه خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این فیلم به زندگی جیم برد داک بوکسور حرفه‌ای دهه 1930 آمریکا می‌پردازد. در سال‌هایی که یاس و نومیدی، سراسر این کشور را فرا گرفته است و در این بین وی برای نجات خانواده‌اش، پس از مدت‌ها به رینگ بوکس باز می‌گردد تا با قهرمان بوکس جهان دست و پنجه نرم کند.

راسل کرو در کنار رنه زلوگر، پائول جیاماتی و کرگ بیرکو در این درام ورزشی ایفای نقش کرده‌اند. "مرد سیندرلایی" محصول آمریکا و کارگردان آن ران هاوارد است. زمان این فیلم 144 دقیقه و مخصوص مخاطب بزرگسال است و در زمان نمایش عمومی خود در سینماهای آمریکا فروشی معادل 62 میلیون دلار داشته است.

"مرد سیندرلایی" در دو قالب لوح فشرده VCD و لوح فشرده دیجیتالی DVD توسط موسسه پرده نقره‌ای در تیراژ گسترده در سراسر کشور توزیع شده است.