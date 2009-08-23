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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

"مرد سیندرلایی" کرو وارد شبکه خانگی شد

"مرد سیندرلایی" کرو وارد شبکه خانگی شد

فیلم سینمایی "مرد سیندرلایی" با بازی راسل کرو به شبکه نمایش خانگی آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان این فیلم به زندگی جیم برد داک بوکسور حرفه‌ای دهه 1930 آمریکا می‌پردازد. در سال‌هایی که یاس و نومیدی، سراسر این کشور را فرا گرفته است و در این بین وی برای نجات خانواده‌اش، پس از مدت‌ها به رینگ بوکس باز می‌گردد تا با قهرمان بوکس جهان دست و پنجه نرم کند.

راسل کرو در کنار رنه زلوگر، پائول جیاماتی و کرگ بیرکو در این درام ورزشی ایفای نقش کرده‌اند. "مرد سیندرلایی" محصول آمریکا و کارگردان آن ران هاوارد است. زمان این فیلم 144 دقیقه و مخصوص مخاطب بزرگسال است و در زمان نمایش عمومی خود در سینماهای آمریکا فروشی معادل 62 میلیون دلار داشته است.

"مرد سیندرلایی" در دو قالب لوح فشرده VCD و لوح فشرده دیجیتالی DVD توسط موسسه پرده نقره‌ای در تیراژ گسترده در سراسر کشور توزیع شده است.

کد مطلب 934322

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