فرماندار جدید شهرستان اسکو معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اسکو، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: مردم و مسئولان این شهرستان شرایطی فراهم کردند تا کارهای دولت با جدیت فراوان دنبال شوند و آنچه به دست آمد نتیجه اقدامات کارگزاران این شهرستان بوده است.

وی با اشاره به فعالیتهای عمرانی در اسکو، خدمات انجام شده را نتیجه تلاش دولت دانست و اظهار داشت: امروز دولت دهم شکل می گیرد تا با قدرت و شتاب بیشتری اقدامات خود را انجام دهد.

بیگی تصریح کرد: انتخابات همانند بازی فوتبالی بود که پایان یافت و امروز باید همه و همه با همدلی فضا را برای کار و پیشرفت آماده کنند.

استاندار آذربایجان شرقی در خصوص فرماندار جدید شهرستان اسکو نیز عنوان کرد: یونس فاتحی یکی از مدیران پرسابقه و جانباز پرتلاش دفاع مقدس بوده امیدواریم راهبر زحمات ارزنده مهندس بیرامی فرماندار موفق این شهرستان باشد.

یونس فاتحی پیش از این معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد ارس بوده است.