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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

الاهرام فاش کرد :

نقش مستقیم موساد در ناپدید شدن کشتی روسی در غرب آفریقا

نقش مستقیم موساد در ناپدید شدن کشتی روسی در غرب آفریقا

با وجود اینکه گزارشها از دست داشتن دزدان دریایی در ناپدید شدن کشتی روسی در هفته گذشته حکایت داشت، منابع آگاه از دست داشتن موساد در این موضوع خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام مصر، در همین راستا سفر غیر منتظره "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی به مسکو، دقیقا یک روز پس از شناسایی موقعیت کشتی روسی و آزادی خدمه آن توجیه پذیر است.

پرز روز سه شنبه هفته گذشته (18 آگوست) یک روز پس از آزادی خدمه کشتی روسی توسط نیروهای این کشور به مسکو سفر کرده بود.

بر پایه گزارش های موثق، ماموران اطلاعاتی موساد در ناپدید شدن این کشتی نقش اصلی را داشته اند.

این کشتی پس از آنکه چند هفته پیش در سواحل غرب آفریقا ناپدید شد، در روز 17 آگوست (دوشنبه هفته گذشته) توسط نیروهای روسی شناسایی و 15 خدمه آن آزاد شدند.

کد مطلب 934329

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