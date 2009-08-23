برنامه "فرهنگ مصرف" از شبکه استانی صدای مرکز خلیج فارس پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، شبکه استانی صدای مرکز خلیج فارس با هدف تبیین شعار اصلاح الگوی مصرف و ترویج فرهنگ صحیح مصرف برنامه ای را با مدت زمان 30 دقیقه برای روزهای شنبه هر هفته در نظر گرفته است.

برنامه فرهنگ مصرف می کوشد با ارائه الگوهای صحیح مصرف و معرفی سازمان و اداراتی که در این زمینه موفق بوده اند و طرحهای اجرا شده در جهت تحقق اصلاح الگوی مصرف بهره برداری کند.

تهیه کننده برنامه فرهنگ مصرف مریم صابری، نویسنده فاطمه فقیهی، گزارشگر محمدرضا خسروی، گویندگان ژیلا پوریا و میترا رزاقی و صدابرداران این برنامه الهام اوین، محمدعلی پژوهش و مهری ادیبیان هستند.