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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

ره انجام:

همدان فاقد مرکز اسکان اضطراری مناسب در مواقع بحرانی است

همدان فاقد مرکز اسکان اضطراری مناسب در مواقع بحرانی است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: با توجه به نوع و تعدد فعالیت‌های جمعیت هلال احمر، متاسفانه همدان فاقد مرکز اسکان اضطراری مناسب برای اسکان دهی مردم در مواقع خاص و شرایط بحرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حمید ره ‌انجام، ظهر یکشنبه در نشست مشترک اعضای شورای شهر اسلامی همدان با مدیران جمعیت هلال احمر استان، افزود: افزایش تعامل بین شورای اسلامی شهر همدان با جمعیت هلال احمر استان، می تواند در رفع معضل نبود زمین برای احداث اسکانهای موقت در مواقع اضطراری و بحرانی موثر باشد.

وی با اشاره به برخی از قوانین شهرداری، گفت: متاسفانه وجود برخی قوانین در شهرداریها، مانع بزرگی برای خدمات رسانی به موقع جمعیت هلال احمر در مواقع حساس و شرایط بحرانی بوده که برای تسریع در روند این خدمات و فعالیتها، شهرداریها باید همکاری لازم را با مراکز امداد رسانی داشته باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان یادآور شد: ارتباط جمعیت هلال احمر و شورای شهر در راستای خدمت مستقیم به مردم است و شوراها نقش مهمی در کاهش بار سنگین وظایف از دوش دولت دارند.

کد مطلب 934332

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