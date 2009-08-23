همدان فاقد مرکز اسکان اضطراری مناسب در مواقع بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حمید ره ‌انجام، ظهر یکشنبه در نشست مشترک اعضای شورای شهر اسلامی همدان با مدیران جمعیت هلال احمر استان، افزود: افزایش تعامل بین شورای اسلامی شهر همدان با جمعیت هلال احمر استان، می تواند در رفع معضل نبود زمین برای احداث اسکانهای موقت در مواقع اضطراری و بحرانی موثر باشد.

وی با اشاره به برخی از قوانین شهرداری، گفت: متاسفانه وجود برخی قوانین در شهرداریها، مانع بزرگی برای خدمات رسانی به موقع جمعیت هلال احمر در مواقع حساس و شرایط بحرانی بوده که برای تسریع در روند این خدمات و فعالیتها، شهرداریها باید همکاری لازم را با مراکز امداد رسانی داشته باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان یادآور شد: ارتباط جمعیت هلال احمر و شورای شهر در راستای خدمت مستقیم به مردم است و شوراها نقش مهمی در کاهش بار سنگین وظایف از دوش دولت دارند.