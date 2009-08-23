"نیچه و اخلاق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیچه از فیلسوفانی است که آثار و اندیشه‌هایش از سوی فیلسوفان اخلاق انگلیسی زبان تا دوران اخیر مورد غفلت واقع شده است.

این کتاب به بررسی آرا و اندیشه‌های نیچه در باب اخلاق از جانب دو طیف از صاحبنظران می‌پردازد. طیف اول، صاحبنظران تاریخ فلسفه هستند و طیف دوم متشکل از کسانی است که به مناظره جاری درباره اخلاق کمک شایانی کرده‌اند.

بسیاری از فیلسوفان در این اثر کوشیده‌اند تا به درکی فلسفی از دیدگاه‌های اخلاقی نیچه نایل آیند. یعنی به دیدگاه‌های هنجاری و فرا اخلاقی و روانشناسی اخلاق.

در این کتاب همچنین دیدگاه‌های اخلاقی نیچه درباره اراده آزاد و سرشت خودآگاه بشر پرداخته شده است.

در این کتاب عنوان می‌شود که نیچه یکی از افرادی است که سهم قابل توجهی در مباحثات اخیر در باب اخلاق و حوزه‌های مربوط به آن را داشته است.

نیچه از معرفترین انتقادکنندگان اخلاق سنتی است و خواهان افشاء هر گونه خود اشتباهی از طرف فرد است و به همین جهت هم در دایره پیروان نیهلیسم قرار می گیرد.

در تمامی نوشته های نیچه دو رشته ارزشهای متضاد در اندیشه و تفکر او جایگاه پیدا کرده و با هم بافت خورده است اگر چه که آشتی نپذیرفته است. به عبارت دیگر در عین حال که به فلسفه، هنر و ادبیات عشق می ورزد ولی قدرت، جنگ و اشرافیت را می‌ستاید و ابرمردان را بزرگ می‌شمرد.

نیچه افراد ضعیف را مطیع و تسلیم قدرتمندان می‌داند که در مدل پاره تو و روبرت میشلز به وضوح به آنها طبقه توده اطلاق می‌شود.

از نظر نیچه نیهلیسم یک کاتالیزور و یک حادثه تاریخی است که بی ارزش شدن تمامی ارزشها را در پی دارد. ادبیات و فلسفه نیچه در قرن بیستم از خود تاثیر بسیاری بجا گذارد. بطوریکه ناسیونال سوسیالیستها از اشعار و نوشته های او سوء‌استفاده‌های نابجا کردند و ابر مرد او را در کالبد رهبر(پیشوا) متجلی نمودند.