بررسی برنامه وزرای پیشنهادی علوم و بهداشت در کمیسیونهای مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون آموزش و تحقیقات برنامه های وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری را بررسی می کند.

همچنین آشنایی و بررسی برنامه های وزرای معرفی شده برای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بخش آموزش پزشکی)، نفت (بخش تحقیقات و فناوری)، جهاد کشاورزی (بخش تحقیقات و فناوری) در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات خواهد بود.

کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز روز چهارشنبه برنامه های وزرای معرفی ‌شده برای وزارتخانه های نیرو ( بخش تحقیقات و فناوری)، ارتباطات و فناوری اطلاعات (بخش تحقیقات و فناوری)، کار و امور اجتماعی (بخش اشتغال فارغ ‌التحصیلان دانشگاهها و آموزشهای فنی و حرفه ای) و صنایع (بخش تحقیقات و فناوری) را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

همچنین در کمیسیون بهداشت و درمان نیز برنامه های سه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های بهداشت، رفاه و علوم مورد بررسی قرار می گیرد.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه کاری خود به ارزیابی برنامه های نامزدهای پیشنهادی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری می ‌پردازند.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روز یکشنبه اول شهریور به ارزیابی برنامه مرضیه وحید دستجردی گزینه‌ پیشنهادی برای وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی اقدام می ‌کند.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سه ‌شنبه سوم شهریورماه در خصوص برنامه ‌های کاری فاطمه آجورلو نامزد پست وزارت رفاه و تامین اجتماعی به بحث و بررسی می‌ پردازند و در ادامه کمیسیون بهداشت و درمان به ارزیابی برنامه های کامران دانشجو برای سکان وزارت علوم و تحقیقات خواهد پرداخت.