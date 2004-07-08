شقايق فراهاني و بابک نوري ترافيک را تمام کردند

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، فيلم " ترافيك " از مضموني اجتماعي برخوردار است و داستان آن يك وضعيت اضطراري را روايت مي كند.

زني در موقع وضع حمل به وسيله يك آمبولانس به سمت بيمارستان برده مي شود. اما آمبولانس در نيمه هاي رسيدن به بيمارستان در راه بندان شديدي گير مي كند كه به هيچ وجه نمي تواند از آن خارج شود. اين مسئله باعث ايجاد تشويش در ميان پرستاران و ساير اعضاي حاضر در آمبولانس مي گردد و براي رهايي از اين مسئله اقدام مي كنند. در اين بين جواني به كمك آنها مي آيد و اتفاقاتي را موجب مي شود.

بابك نوري، شقايق فراهاني، پرستو صالحي، علي لطيفي، مريم خاكي، مهدي خرمي و احمد عبداللهيان بازيگران اصلي اين فيلم را تشكيل مي دهند.

نوري درباره اين فيلم مي گويد: اين فيلم به مسايل و مشكلاتي اشاره دارد كه به خاطر عدم توجه عامه مردم به مسئله رانندگي شهري به وجود مي آيد و ترافيك هاي طولاني از تبعات آن است.

وي يادآور شد: بازي در اين فيلم كار به نسبت مشكلي بود. چون شرايط فيلمبرداري داخل آمبولانس به خاطر فضاي بسته آن دشوار بود و در اطراف آمبولانس هم چون بايد فضاي شلوغي طراحي مي شد، فعاليت بازيگران را با محدوديت مواجه مي ساخت.

در فيلم " ترافيك " افشين عبداللهيان تهيه كنندگي اثر را برعهده دارد و احمد احمدي تصويربرداري آن را انجام داده است. صدابرداري بر عهده احمد اردلان بوده و طراحي صحنه و لباس را هادي ابراهيمي انجام داده است.

