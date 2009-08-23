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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

حسن لی درگفتگو با مهر:

موضوع برنامه های علمی یاد روز حافظ مشخص شد

موضوع برنامه های علمی یاد روز حافظ مشخص شد

مرکز حافظ شناسی موضوع امسال نشستهای علمی یادروز حافظ را "حافظ و انسان امروز" اعلام کرد.

کاووس حسن لی معاون علمی پژوهشی مرکز حافظ شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانند سالهای گذشته مرکز حافظ شناسی برای برگزاری یادروز حافظ در بیستم مهرماه هر سال موضوعی در نظر می گیرد که استادان و پژوهشگران ادبیات فارسی در نشستهای علمی به بحث و بررسی آن می پردازند.

وی ادامه داد: موضوعی را که امسال مرکز حافظ شناسی برای نشستهای علمی یادروز حافظ در نظر گرفته است "حافظ و انسان امروز" است. پژوهشگران در نشستهای امسال به این پرسش که آیا شعر حافظ به درد انسان امروز می خورد یا نه می  پردازند. از بحثهایی که در زیرمجموعه این موضوع مطرح خواهند شد می توان به نقش آفرینی شعر حافظ در احیا و شناخت ادبیات، اجتماع، اخلاقیات و دین امروز اشاره کرد.

حسن لی بیان کرد: حضور و ارائه سخنرانی تعدادی از ادیبان در این مراسم قطعی شده است. دوازدهمین  سالنامه پژوهشی حافظ‌ شناسی نیز همزمان با بیستم مهر از سوی مرکز حافظ شناسی منتشر خواهد شد. 
کد مطلب 934341

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