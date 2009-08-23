فولاد "اسارپارس" با تغییر سهامداران به شرکت فولاد "صبا خلیج فارس" تغییر نام یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بهروز زندی مدیرعامل شرکت فولاد صبا خلیج فارس ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه خلیج فارس با اعلام این خبر گفت: شرکت اسار پارس که قرار بود در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس یک کارخانه تولید فولاد به ظرفیت 5/1 میلیون تن در سال احداث کند با تغییر سهامداران خود به شرکت فولاد صبا خلیج فارس تغییر نام یافت.

وی با بیان اینکه شرکت ایرتیک برنده مناقصه ساخت واحد احیا شده افزود: طی برنامه زمانبندی شده ساخت واحد احیا 32 تا 36 ماه زمان خواهد برد و قراردادهای مربوطه جهت اجرای طرح به صورت EPC (مهندسی، تدارک، اجرا) منعقد می شود.

زندی میزان سرمایه گذاری انجام شده جهت ساخت واحد احیا راحدود 250 میلیون یورو اعلام کرد و افزود: دراین راستا در حال اخذ تسهیلات از بانک ایران - اروپا هستیم.

وی ازسازمان صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که زیر مجموعه وزارت رفاه می باشد به عنوان سهام داران شرکت فولاد صبا خلیج فارس نام برد که سهم سازمان صندوق بازنشستگی 25 درصد و سهم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 75 درصد است.

به گفته وی، دسترسی به آبهای آزاد، امکانات حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی، وجود اسکله اختصاصی و تجهیزات تخلیه و بارگیری و سیستم های مکانیزه انتقال مواد را از جمله دلایل انتخاب منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس جهت انجام سرمایه گذاری که بخش قابل توجهی از نیازهای زیربنایی یک مجتمع فولاد را مهیا می کند، عنوان کرد.