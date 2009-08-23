چهار پروژه بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون توسعه، مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صبح یکشنبه در مراسم راه اندازی پروژه های این دانشگاه گفت: راه اندازی دستگاه سی تی اسکن اسپیرال، پست ICU و ICU ژنرال (عمومی) از جمله پروژه های افتتاح شده این دانشگاه هستند.

حسین دهقانی قیمت خریداری شده دستگاه سی تی اسکن اسپیرال را 506 هزار یورو معادل 750 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: برای خرید این دستگاه با کلیه لوازم جانبی، تجهیزات و فضای فیزیکی اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است.

وی چهارمین پروژه بهره برداری شده این دانشگاه را راه اندازی بخش ایزوله تنفسی ویژه اپیدمی آنفلوانزای خوکی عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا 70 تخت برای مرکز استان و 20 تخت برای شهر قاین با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون توسعه، مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان یادآور شد: در سال گذشته اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان جهت خرید تجهیزات برای بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این مراسم از ابتلا 9 نفر در خراسان جنوبی به آنفلوانزای خوکی خبر داد و گفت: این بیماران در حال حاضر بهبودی کامل یافته و نیاز به دارو و بستری شدن ندارند.

مراد هاشمزهی افزود: گسترش بیماری های آنفلوانزای پرندگان و خوکی در کشور موجب نگرانی مسئولان و وزرات بهداشت شده که در این راستا دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز اقدام به راه اندازی بخش ایزوله تنفسی کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: در حال حاضر 12 تخت در بخش ایزوله تنفسی ویژه افراد مبتلا به این بیماری فعال است.