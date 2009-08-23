115 مبلغ به نقاط مختلف کرج اعزام شدند

حجت الاسلام محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: این مبلغان به مساجد، حسینیه ها، ادارات و نیز روستاهای بخش آسارا، اطراف شمال کرج و گرمدره اعزام شده اند.

وی ادامه داد: بیمارستانها از دیگر مراکزی است که مبلغان به آنها اعزام شده اند.

این مسئول عنوان کرد: 51 نفر از این تعداد مبلغ از قم آمده اند و 65 نفر نیز از مبلغان کرجی هستند.

محمدی بیان کرد: اعزام مبلغان ادامه دارد و پیش بینی می شود حدود 130 مبلغ دیگر نیز به مناطق مختلف تحت پوشش اعزام شوند.

معاون فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج خاطرنشان کرد: هدف از اعزام مبلغان یادشده، هدایتگری و آشنا کردن روزه داران با وظایف شرعی خود در ماه مبارک رمضان است.

وی یادآور شد: بهره بردن بیشتر روزه داران از فیوضات ماه مبارک رمضان با کمک راهنمایی های مبلغان از دیگر اهداف یادشده است.