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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

در ماه رمضان؛

115 مبلغ به نقاط مختلف کرج اعزام شدند

115 مبلغ به نقاط مختلف کرج اعزام شدند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و مسئول اعزام مبلغان اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج از اعزام 115 مبلغ به نقاط مختلف کرج از سوی این اداره به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت الاسلام محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: این مبلغان به مساجد، حسینیه ها، ادارات و نیز روستاهای بخش آسارا، اطراف شمال کرج و گرمدره اعزام شده اند.

وی ادامه داد: بیمارستانها از دیگر مراکزی است که مبلغان به آنها اعزام شده اند.

این مسئول عنوان کرد: 51 نفر از این تعداد مبلغ از قم آمده اند و 65 نفر نیز از مبلغان کرجی هستند.

محمدی بیان کرد: اعزام مبلغان ادامه دارد و پیش بینی می شود حدود 130 مبلغ دیگر نیز به مناطق مختلف تحت پوشش اعزام شوند.

معاون فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج خاطرنشان کرد: هدف از اعزام مبلغان یادشده، هدایتگری و آشنا کردن روزه داران با وظایف شرعی خود در ماه مبارک رمضان است.

وی یادآور شد: بهره بردن بیشتر روزه داران از فیوضات ماه مبارک رمضان با کمک راهنمایی های مبلغان از دیگر اهداف یادشده است.

کد مطلب 934357

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