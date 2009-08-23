نمایندگان لایحه فروش و انتقال پادگان ها به خارج از حریم شهرها را اصلاح کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه امروز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی دستورات هفتگی دو لایحه موافقتنامه دیگر که اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند.

نمایندگان در بررسی لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند (اعاده شده از شورای نگهبان) بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این لایحه به شورای نگهبان ارجاع شد.

نمایندگان همچنین در بررسی لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و هند نیز مقرر کردند تا این لایحه برای بررسی بیشتر از دستور کار مجلس خارج شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قصایی و حقوقی مجلس ارجاع شود.

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح لایحه فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارت تابعه را موظف کردند تا نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام کرده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول شود.

بنابراین گزارش مجلس با اصلاح عباراتی دیگر از این لایحه، ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور را رفع کردند.