به گزارش خبرنگار مهر، ستاد خبری جشنواره "ربع قرن کتاب دفاع مقدس" با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر واکنش محمدرضا سنگری دبیر علمی این جشنواره را به سخنان اخیر محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد منعکس کرد.

سنگری در واکنش به سخنان اخیر محسن پرویز گفت: متاسفانه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس همکاری نکرد و در میانه راه ما را تنها گذاشت و اکنون قصد ارائه کمک مختصری به جشنواره را دارد. به لطف خدا سخت‌ترین مراحل کار را پشت سر گذاشته‌ایم. فقط بخشهای اجرایی جشنواره باقی مانده و به کمک ارشاد نیازی نیست.

وی در تشریح سطح همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با خواسته‌های معاونت فرهنگی ارشاد افزود: گروه داوری "ادبیات داستانی" یکی از حوزه‌های مورد دغدغه دکتر محسن پرویز بود که آن را به سه شاخه "خاطره - داستان"، "رمان" و "داستان کوتاه" و "مجموعه داستان" تقسیم کردیم و این نشانگر توجه ویژه ما به این عرصه است.

سنگری ادامه داد: نگرانی دکتر پرویز از بالا آمدن چند کتاب خاص در مراحل داوری گروه ادبیات داستانی بود که ما با تاکید بر معیارهای کلی انتخاب آثار برتر جشنواره ماننده همخوانی کتابها با ارزشهای دفاع مقدس و عدم توهین به شخصیتهای برجسته جنگ سعی در ایجاد اطمینان در وی داشتیم.

دبیر علمی جشنواره "ربع قرن کتاب دفاع مقدس" از وجود متن تفاهمنامه ارشاد و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس یاد کرد و گفت: اولین نگاه به مفاد این تفاهمنامه نشانگر لزوم همکاری این دو نهاد در برگزاری جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس است. دبیران علمی و اجرایی این جشنواره با حضور نمایندگان ارشاد در شورای سیاستگذاری انتخاب شدند و این نشانگر اطمینان وزارت ارشاد به ماست بنابراین نظر داوران انتخابی هم باید مورد وثوق آنها باشد.

وی افزود: ما طرحها و مصوبات خود را ارائه و از آنها نیز نظرخواهی کردیم حتی نمایندگان ارشاد در مراحل اولیه انتخاب داوران حضور داشتند و با این اوصاف جای هیچ بهانه‌ای برای وزارت ارشاد وجود ندارد.

سنگری در پایان با تاکید بر برگزاری حتمی جشنواره "ربع قرن کتاب دفاع مقدس" گفت: مراسم اختتامیه جشنواره روز یکشنبه پنجم مهرماه به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.