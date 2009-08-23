ساخت مناطق شیلاتی و گردشگری در بندرترکمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حاجی گلدی کر پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از طرحهای شیلات منطقه افزود: اجرای این طرح به توسعه اشتغال و درآمدزایی و رونق اقتصادی منطقه تاثیر بسزایی دارد.

وی در زمینه احداث بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان بندرترکمن اظهار داشت: شیلات برتمامی مراحل صدور مجوز تا پرورش و استحصال ماهیان خاویاری نظارت داشته باشد.

گلدی کر بیان داشت: با توجه به قدمت شیلات در منطقه و وجود پتانسیلهای بسیار زیاد شیلاتی در بندر ترکمن، ساختمان مناسب برای شیلات منطقه ضروری است.

فرماندار بندرترکمن بیان داشت: امیدواریم اداره شیلات در بندرترکمن بتواند در ساختمان مناسب خدمات لازم را به جامعه صیادان و آبزی پروران غرب استان ارائه دهد.

وی عنوان کرد: نیاز است که از زمینهای مسکن و شهرسازی قطعه زمینی برای احداث ساختمان اداره شیلات بندر ترکمن اختصاص یابد.

وی نیروهای شیلات را کارآمد خلاق و توانا بیان کرد و گفت: انتظار می رود با وجود مدیریت جدید که روحیه خستگی ناپذیر دارند، بتوانیم مشکلات موجود را کاهش داده و در جهت اهداف والاتر گام برداریم.