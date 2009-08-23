هدف تروریستها بی اعتماد کردن مردم به توانمندی دولت عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر امروز در مطلبی با عنوان "همدلی و یکپارچگی برای مقابله با تروریسم" نوشت : هدف گروه های تروریستی که حملات خونینی در بغداد انجام دادند تنها ضربه زدن و بی اعتماد کردن عراقی ها به قدرت دولتمردان عراقی در برقراری امنیت و ثبات در عراق و گذار از چالشهای موجود است.

این روزنامه نوشت : بی هیچ شک و تردیدی چنین عملیات تروریستی احساس نارضایتی شدید و خشم فراوان طرفداران صلح را در سراسر جهان بر می انگیزد و هدف از چنین عملیاتهای هولناک و شومی، فقط ضربه زدن به امنیت و ثبات عراق است.

الرایه قطر در ادامه تاکید دارد: چنین جنایتی به سریال اقدامات جنایتکارانه عراق که از سال گذشته و به ویژه از ماه گذشته میلادی در این کشور به راه افتاده است، می افزاید.

این روزنامه عرب زبان تاکید دارد: هدف از چنین جنایتهایی تنها ضربه زدن به امنیت اجتماعی و کاشتن بذر ترس و نگرانی در بین شهروندان عراقی است.

