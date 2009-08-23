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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

تحلیل یک روزنامه قطری/

هدف تروریستها بی اعتماد کردن مردم به توانمندی دولت عراق است

هدف تروریستها بی اعتماد کردن مردم به توانمندی دولت عراق است

یک روزنامه عرب زبان امروز هدف تروریستها از حملات وحشیانه اخیر را بی اعتماد کردن مردم عراق به توانمندی دولتمردان خود دانست و بر همدلی، وحدت و یکپارچگی همه قشرهای ملت عراق به عنوان تنها راه نابودی تروریسم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر امروز در مطلبی با عنوان "همدلی و یکپارچگی برای مقابله با تروریسم" نوشت : هدف گروه های تروریستی که حملات خونینی در بغداد انجام دادند تنها ضربه زدن و بی اعتماد کردن عراقی ها به قدرت دولتمردان عراقی در برقراری امنیت و ثبات در عراق و گذار از چالشهای موجود است.

این روزنامه نوشت : بی هیچ شک و تردیدی چنین عملیات تروریستی احساس نارضایتی شدید و خشم فراوان طرفداران صلح را در سراسر جهان بر می انگیزد و هدف از چنین عملیاتهای هولناک و شومی، فقط ضربه زدن به امنیت و ثبات عراق است.

الرایه قطر در ادامه تاکید دارد: چنین جنایتی به سریال اقدامات جنایتکارانه عراق که از سال گذشته و به ویژه از ماه گذشته میلادی در این کشور به راه افتاده است، می افزاید.

این روزنامه عرب زبان تاکید دارد: هدف از چنین جنایتهایی تنها ضربه زدن به  امنیت اجتماعی و کاشتن بذر ترس و نگرانی در بین شهروندان عراقی است.

کد مطلب 934373

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