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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

چهارمین جشنواره فیلم کوثر در تهران برگزار می‌شود

چهارمین جشنواره سراسری فیلم کوثر با نگاه به جایگاه و شأن والای زن در فرهنگ غنی دینی و ملی آبان سال در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در شش بخش فیلم‌های بلند سینمایی، سینمایی ویدئویی، کوتاه، مستند، فیلم‌های 135 ثانیه‌ای و نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود و نقش و بالندگی زنان اسوه و ایثارگر، نقش بانوان در پیروزی، حفظ دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس، جایگاه رفیع و عزت‌بخش حقوق زنان در اسلام، حجاب و عفاف مهمترین موضوع‌های آن است.

جشنواره فیلم کوثر به صورت دوسالانه برگزار می‌شود و سومین دوره آن سال 1386 در مشهد مقدس برپا شد. آثاری که از سال 1386 تاکنون در این ارتباط ساخته شده‌اند، می‌توانند در این دوره شرکت کنند.

کد مطلب 934375

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