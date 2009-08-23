به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در شش بخش فیلم‌های بلند سینمایی، سینمایی ویدئویی، کوتاه، مستند، فیلم‌های 135 ثانیه‌ای و نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود و نقش و بالندگی زنان اسوه و ایثارگر، نقش بانوان در پیروزی، حفظ دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس، جایگاه رفیع و عزت‌بخش حقوق زنان در اسلام، حجاب و عفاف مهمترین موضوع‌های آن است.

جشنواره فیلم کوثر به صورت دوسالانه برگزار می‌شود و سومین دوره آن سال 1386 در مشهد مقدس برپا شد. آثاری که از سال 1386 تاکنون در این ارتباط ساخته شده‌اند، می‌توانند در این دوره شرکت کنند.