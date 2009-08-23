به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های حفاری ایران و مناطق نفت خیز جنوب به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات وزنه برداری جام باشگاه‌های آسیا که از سوم مهرماه در ازبکستان برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

تیم حفاری ایران با 8 وزنه‌بردار در رده سنی جوانان این رقابت‎ها شرکت می‎کند اما دیگر نماینده ایران در هر 2 رده سنی مسابقات حضور خواهد داشت.

ترکیب اعلام شده از سوی اعضای کادر فنی تیم‌های وزنه برداری حفاری ایران و مناطق نفت خیز جنوب برای اعزام به ازبکستان به این شرح است:

تیم حفاری ایران(جوانان)

دسته 56 کیلوگرم: مجید عسگری

دسته 62 کیلوگرم: جابر بهروزی، محمد اصغرنژاد

دسته 69 کیلوگرم: امید ربیعی

دسته 77 کیلوگرم: حمید ملکی

دسته 85 کیلوگرم: محمد زارعی

دسته 94 کیلوگرم: سعید محمد پور

دسته 105 کیلوگرم: مهدی آگاه، بهادر مولایی

دسته 105+ کیلوگرم: محمد حسین سیفی

مناطق نفت خیز جنوب( جوانان)

دسته 56 کیلوگرم: ایمان شاه قلیان

دسته 69 کیلوگرم: حامد قنواتی

دسته 77 کیلوگرم: کیانوش رستمی، مجتبی نوری

دسته 85 کیلوگرم: میثم محبی، محمد رضا ریاحی

دسته 94 کیلوگرم: کیا قدمی

دسته 105 کیلوگرم: حامد خدادادی، جهانگیر ملک احمدی، فرید مرادی فر

دسته 105+ کیلوگرم: علیرضا کاظمی نژاد، آرمین مهدی راکی

مناطق نفت خیز جنوب( بزرگسالان)

دسته 69 کیلوگرم: سیدمهدی پانزوان

دسته 85 کیلوگرم: حسین آبرون، محمدحسین برخواه

دسته 94 کیلوگرم: کیا قدمی، امید نائیج، علی دهقانیان

دسته 105 کیلوگرم: بهداد سلیمی، محمدرضا براری، جواد نادری

دسته 105+ کیلوگرم: محسن بیرانوند