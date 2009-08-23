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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

وزنه برداری باشگاه‎های آسیا/

ترکیب تیم‌های حفاری و مناطق نفت خیز جنوب مشخص شد

ترکیب تیم‌های حفاری و مناطق نفت خیز جنوب مشخص شد

تیم‎های حفاری و مناطق نفت خیز جنوب در مجموع با 20 ورزشکار به نمایندگی از ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا در ازبکستان شرکت می‎کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های حفاری ایران و مناطق نفت خیز جنوب به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات وزنه برداری جام باشگاه‌های آسیا که از سوم مهرماه در ازبکستان برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

تیم حفاری ایران با 8 وزنه‌بردار در رده سنی جوانان این رقابت‎ها شرکت می‎کند اما دیگر نماینده ایران در هر 2 رده سنی مسابقات حضور خواهد داشت.

ترکیب اعلام شده از سوی اعضای کادر فنی تیم‌های وزنه برداری حفاری ایران و مناطق نفت خیز جنوب برای اعزام به ازبکستان به این شرح است:

تیم حفاری ایران(جوانان)
دسته 56 کیلوگرم: مجید عسگری
دسته 62 کیلوگرم: جابر بهروزی، محمد اصغرنژاد
دسته 69 کیلوگرم: امید ربیعی
دسته 77 کیلوگرم: حمید ملکی
دسته 85 کیلوگرم: محمد زارعی
دسته 94 کیلوگرم: سعید محمد پور
دسته 105 کیلوگرم: مهدی آگاه، بهادر مولایی
دسته 105+ کیلوگرم: محمد حسین سیفی

مناطق نفت خیز جنوب( جوانان)
دسته 56 کیلوگرم: ایمان شاه قلیان
دسته 69 کیلوگرم: حامد قنواتی
دسته 77 کیلوگرم: کیانوش رستمی، مجتبی نوری
دسته 85 کیلوگرم: میثم محبی، محمد رضا ریاحی
دسته 94 کیلوگرم: کیا قدمی
دسته 105 کیلوگرم: حامد خدادادی، جهانگیر ملک احمدی، فرید مرادی فر
دسته 105+ کیلوگرم: علیرضا کاظمی نژاد، آرمین مهدی راکی

مناطق نفت خیز جنوب( بزرگسالان)
دسته 69 کیلوگرم: سیدمهدی پانزوان
دسته 85 کیلوگرم: حسین آبرون، محمدحسین برخواه
دسته 94 کیلوگرم: کیا قدمی، امید نائیج، علی دهقانیان
دسته 105 کیلوگرم: بهداد سلیمی، محمدرضا براری، جواد نادری
دسته 105+ کیلوگرم: محسن بیرانوند

کد مطلب 934376

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