به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام پیش دستانه در سالهای اخیر به دکترین نظامی ایالات متحده امریکا اشاره می‌کند که توسط جورج دبلیو بوس پس از حوادث 11 سپتامبر عنوان شد.

این کتاب به بررسی موضوع اقدام نظامی و توجیهات اخلاقی این گونه اقدامات می‌پردازد.

جورج دبلیو بوش، پس از حوادث 11 سپتامبر اظهار داشت که از این به بعد اقدام پیش دستانه را در مواجهه با تروریستها و در مقابله با دشمنانی که سلاحهای کشتار جمعی در اختیار دارند، استفاده می‌کند.

این اظهارات، موج وسیعی از مباحثات و مجادلات را در خصوص استفاده مجاز و موجه از نیروی نظامی را به وجود آورد.

مخالفان این رویکرد، معتقدند این رویکرد مخالف اجماع نظر در نظام بین الملل و پس از تصویب منشور ملل متحد که تاکید بر جنبه تدافعی از استفاده نیروی نظامی می‌کند، می‌دانند.

حامیان این دیدگاه، عقیده دارند که در عصر تروریسم، دفاع به معنای پیش دستی است و مفهوم سنتی دفاع در این عصر باید مورد باز نگری قرار گیرد.

این کتاب دیدگاه و دکترین جنگ پیش دستانه را از جنبه‌های تاریخی، حقوقی، سیاسی و فلسفی مورد بحث قرار می‌دهد.