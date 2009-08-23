اولین سوخت راکت دوستدار محیط زیست ناسا مورد آزمایش قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا و دفتر تحقیقات علمی نیروی هوایی اولین سوخت راکت دوستدار محیط زیست را که از مواد احتراقی پودر آلومینیوم و ذرات یخی برخوردار است با موفقیت آزمایش کردند.

به گفته مایک ریچکویچ مدیر مهندسی دفتر ناسا در واشنگتن این همکاری فرصتی مناسب برای فارغ التحصیلان دانشگاهها بوده است تا بتوانند بر روی سوختهای دوستدار محیط زیست برای راکتهای فضایی یا پروازهای زمینی مطالعه کنند. این نوع از تجربیات آزمایشگاهی می تواند مشوق نسل جدیدی از مهندسان هوافضا باشد تا خارج از چارچوبهای رایج بتوانند به شیوه های جدیدی که ناسا را به اهداف اکتشافی اش نزدیکتر سازد، فکر کرده و بر روی آن مطالعه کنند.

با استفاده از سوخت جدید با نام ALICE می توان راکتی به ارتفاع 2 متر را تا ارتفاع 396 متری از زمین بلند کرد. تولید این سوخت مهندسان ناسا را هیجان زده کرده است زیرا این سوخت پر انرژی توانایی جایگزینی برخی از سوختهای مایع و جامد کنونی را خواهد داشت و در عین حال نسبت به بسیاری از سوختهای رایج از کارایی بیشتری برخوردار است.

غلظت سوخت ALICE برابر غلظت خمیر دندان بوده و می تواند درون قالبهای مختلف شکل گرفته و 24 ساعت قبل از مصرف تا حرارت منفی 30 درجه سلسیوس سرد شود. درجه اشتعال این سوخت بسیار بالا بوده و در هنگام آزمایش به حداکثر فشار 650 پاوند دست یافته است.

بر اساس گزارش زی نیوز، محققان معتقدند به صورت تئوری به جای حمل و نقل سوخت با هزینه هایی بسیار گزاف می توان سوخت ALICE را در مناطق دوردستی مانند ماه یا مریخ تولید کرده و از میزان هزینه های ماموریت به اندازه ای قابل توجه کاست.