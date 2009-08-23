کاروانسرای شاه عباسی اهر واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، صفر اصغری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از این مجموعه افزود: این کاروانسرا برای ایجاد غذاخوری سنتی برای ارائه غذاهای محلی ، مکان مناسبی خواهد بود.

وی یادآور شد: کاروانسرای شماره یک اهر نیز واقع در بالای گردنه گویجه بئل در مساحت 1300متر مربع مرمت شده و برای ایجاد غذاخوری برای ارائه غذاهای محلی و آذربایجانی آماده است .

اصغری با بیان اینکه روزانه حدود بیست هزار خودرو از جاده اهر -تبریز عبور می کنند تصریح کرد: غذاخوری مذکور محل مناسبی برای جذتب گردشگران داخلی و خارجی این مسیر خواهد بود .

وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به وجود 1400گونه های متنوع گیاهی در جنگلهای ارسباران راه اندازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی را یکی از نیازهای مهم منطقه ارسباران دانست .

فرماندار اهر با اشاره به نیاز این منطقه به جهت وجود جنگلهای ارسباران و گونه های متنوع گیاهی و دارویی راه اندازی این مرکز را نیاز مند مساعدت و همکاری مسئولین استانی دانست.وی اظهار امیدواری کرد با تامین زمین مناسب با همکاری مسئولان درآینده ای نزدیک شاهد ایجاد این مرکز در شهرستان اهر باشیم .