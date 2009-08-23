کاروانسرای شاه عباسی اهر واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، صفر اصغری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از این مجموعه افزود: این کاروانسرا برای ایجاد غذاخوری سنتی برای ارائه غذاهای محلی ، مکان مناسبی خواهد بود.
وی یادآور شد: کاروانسرای شماره یک اهر نیز واقع در بالای گردنه گویجه بئل در مساحت 1300متر مربع مرمت شده و برای ایجاد غذاخوری برای ارائه غذاهای محلی و آذربایجانی آماده است.
اصغری با بیان اینکه روزانه حدود بیست هزار خودرو از جاده اهر -تبریز عبور می کنند تصریح کرد: غذاخوری مذکور محل مناسبی برای جذتب گردشگران داخلی و خارجی این مسیر خواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به وجود 1400گونه های متنوع گیاهی در جنگلهای ارسباران راه اندازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی را یکی از نیازهای مهم منطقه ارسباران دانست .
فرماندار اهر با اشاره به نیاز این منطقه به جهت وجود جنگلهای ارسباران و گونه های متنوع گیاهی و دارویی راه اندازی این مرکز را نیاز مند مساعدت و همکاری مسئولین استانی دانست.وی اظهار امیدواری کرد با تامین زمین مناسب با همکاری مسئولان درآینده ای نزدیک شاهد ایجاد این مرکز در شهرستان اهر باشیم.
وی خواستار ایجاد نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی با هدف توسعه صنایع دستی از جمله ورنی و فرش با اولویت استقرار در ورودی شهرک صنعتی اهر شد و افزود : در این صورت این محل برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی مناسب خواهد بود.
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