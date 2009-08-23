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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

خطیبی در گفتگو با مهر:

کارکنان صنعت نفت از وزیر مورد تائید مجلس حمایت می کنند

کارکنان صنعت نفت از وزیر مورد تائید مجلس حمایت می کنند

نماینده ایران سازمان اوپک با بیان اینکه انتخاب وزیر نفت از خارج از بدنه نفت پدیده ‌جدیدی نیست، گفت: مجموعه کارکنان صنعت نفت از وزیر نفت انتخابی دولت دهم در صورت تایید نمایندگان مجلس حمایت خواهند کرد.

سید محمد علی خطیبی در گفتگو با مهر درباره وزیر پیشنهادی نفت دولت دهم با تاکید براینکه صنعت نفت براساس قانون از وزیر پیشنهادی دولت که مورد تایید مجلس قرار بگیرد، حمایت خواهد کرد، گفت: هر کاندیدایی ازسوی رئیس‌ جمهورمعرفی شود و به تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد، از نظر قانونی وزیر نفت است و صنعت نفت از او حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه انتخاب وزیر نفت از خارج از بدنه نفت، پدیده‌ای جدید نیست که برای اولین بار اتفاق افتاده باشد و پیش‌تر نیز چنین تجربه ‌ای در صنعت نفت داشته‌ایم، یادآور شد: طی دهه‌ های گذشته وزیران مختلف از داخل صنعت و خارج آن وجود داشته که در هر صورت صنعت نفت از برنامه های آنها حمایت کرده و با آنها همکاری داشته است.

 

 

کد مطلب 934391

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