اسرائیل از ورود کالاهای ضروری ماه رمضان به غزه جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "حاتم عویضه" مدیر دفتر وزیر اقتصاد دولت منتخب فلسطین اظهار داشت: مسئولان اشغالگر اسرائیل از ورود هر نوع کالا و اقلام مورد نیاز ساکنان نوارغزه در ماه مبارک رمضان به این منطقه جلوگیری کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان اشغالگر هفته گذشته با وارد کردن هزار و 500 راس گوساله و برخی مواد غذایی ضروری به نوارغزه مخالفت کردند. این در حالی است که واردات این اقلام به نوارغزه به طور عادی صورت می گرفته است.

عویضه با بیان این مطلب افزود: وزارت اقتصاد با همکاری کمیته هماهنگی برای واردات کالا به نوارغزه چندی پیش فهرست اقلام ضروری و مورد نیاز ساکنان نوارغزه در ماه مبارک رمضان را برای مسئولان اشغالگر اسرائیل ارسال کرد، اما تاکنون هیچ واکنش مثبت و منفی را در این زمینه دریافت نکرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد فلسطین برای رفع محاصره غزه با بسیاری از طرف های بین المللی و رسمی و سازمان های حقوق بشر رایزنی کرده، اما تاکنون هیچ واکنش جدی در این رابطه صورت نگرفته است.

خاطرنشان می شود که رژیم صهیونیستی از ژوئن 2007 تاکنون به بهانه کنترل جنبش حماس بر نوارغزه این منطقه را تحت محاصره قرار داده است به طوری که شهروندان این منطقه از کانال های زیرزمینی در مرزهای غزه برای ورود به مصر و تامین مایحتاج ضروری خود استفاده می کنند که رژیم صهیونیستی با این ادعا که فلسطینی ها از این کانال ها برای قاچاق سلاح استفاده می کنند، آنها را بمباران می کند.