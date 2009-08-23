خسرو نصیری خواه برنامه ریز و دستیار کارگردان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری از 21 مردادماه شروع شده و تا اواسط شهریور ماه ادامه دارد. گلاب آدینه و مهدی هاشمی نقش‌های اصلی این فیلم را بازی می‌کنند.

داستان "آسان‌سور" درباره زن و شوهری است که در یک آسانسور گیر افتاده‌اند. مالک سراج، مرتضی زارع، بهارک صالح‌نیا و حامد قشلاقی دیگر بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: م. امامی، مدیرتصویربرداری: سعید بختیاری، صدابردار: مجید هاشمی‌پور، طراح گریم : کورش علیزاده، مدیرتولید : کیومرث عباسی، منشی صحنه: لادن رحمتی، تهیه کننده: جواد نوروزبیگی به سفارش سیما‌فیلم.

گلاب آدینه و مهدی هاشمی پیشتر در فیلم سینمایی "زرد قناری" و مجموعه "سلطان و شبان" و یک فیلم تلویزیونی همبازی بوده‌اند و "آسان‌سور" چهارمین همکاری مشترک این دو بازیگر است.