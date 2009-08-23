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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

فراهانی به مهر خبرداد:

آغاز توزیع گوشت قرمز ارزان از فردا

آغاز توزیع گوشت قرمز ارزان از فردا

رئیس شورای اصناف کشور از آغاز توزیع گوشت قرمز گرم گوساله از فردا در کشور خبرداد.

قاسم نوده فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از صبح دوشنبه گوشت گوساله ای که از سیستان و بلوچستان به تهران منتقل می شود در واحدهای توزیعی مشخص ، عرضه خواهد شد.

وی اعلام کرد: گوشت قرمز گرم گوساله به قیمت هر کیلوگرم کمتر از 7 هزار تومان در کشور عرضه می شود. 

رئیس شورای اصناف کشوراظهارداشت: کانیتنرهایی در سطح شهر به توزیع این گوشت می پردازند، ضمن اینکه واحدهای صنفی نیز که با پلاکارتهای متحد الشکل مشخص شده اند، به توزیع خواهند پرداخت.

وی گفت: محموله نخست با 30 تن گوشت ممکن است پاسخگوی نیاز شهروندان نباشد اما مصرف کنندگان مطمئن باشند تا زمان تعدیل قیمت گوشت در تهران، انتقال آن از سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 934400

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