آغاز توزیع گوشت قرمز ارزان از فردا

قاسم نوده فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از صبح دوشنبه گوشت گوساله ای که از سیستان و بلوچستان به تهران منتقل می شود در واحدهای توزیعی مشخص ، عرضه خواهد شد.

وی اعلام کرد: گوشت قرمز گرم گوساله به قیمت هر کیلوگرم کمتر از 7 هزار تومان در کشور عرضه می شود.

رئیس شورای اصناف کشوراظهارداشت: کانیتنرهایی در سطح شهر به توزیع این گوشت می پردازند، ضمن اینکه واحدهای صنفی نیز که با پلاکارتهای متحد الشکل مشخص شده اند، به توزیع خواهند پرداخت.

وی گفت: محموله نخست با 30 تن گوشت ممکن است پاسخگوی نیاز شهروندان نباشد اما مصرف کنندگان مطمئن باشند تا زمان تعدیل قیمت گوشت در تهران، انتقال آن از سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.