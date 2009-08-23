رشد 15 درصدی تعداد و 43 درصدی اعتباری پروژه های هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 1388 پروژه عمرانی با اعتباری معادل سه هزارو 341 میلیارد ریال در این استان طی هفته دولت خبر داد و افزود: پروژه های آماده افتتاح این استان هزار و 249 پروژه با اعتباری معادل دو هزار و 492 میلیارد ریال است.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: همزمان عملیات اجرایی 139 پروژه با اعتباری معادل 849 میلیارد ریال در شهرستانهای مختلف این استان آغاز می شود.

وی گفت: از این تعداد اعتبار مورد نیاز 552 پروژه که 838 میلیارد ریال است، از محل اعتبارات استانی تامین شده و 727 پروژه باقیمانده نیز با اعتبار هزار و 654 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و یا اعتبارات داخلی دستگاه اجرایی تامین اعتبار شده است.

محمدی زاده با بیان اینکه همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی 139 پروژه با اعتبار مورد نیاز 849 میلیارد ریال آغاز می شود، افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای 44 پروژه با مبلغ 102 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و اعتبار مورد نیاز برای اجرای 95 پروژه با مبلغ 747 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و یا اعتبارات داخلی دستگاه اجرایی تامین شده است.

استاندار خراسان رضوی عمده پروژه های افتتاحی هفته دولت را که با مشارکت بخش خصوصی اجرا شده است، مربوط به حوزه های صنایع و معادن، کشاورزی و دامداری، بهسازی و نوسازی مسکن روستاییان و مددجویان و حمل و نقل معرفی کرد و افزود: بخش خصوصی به عنوان بازویی توانمند دولت را در تحقق عدالت و پیشرفت یاری می کند.

محمدی زاده ضمن تقدیر از تلاش شبانه روزی خادمان مردم در دستگاه های مختلف اجرایی با اشاره به فعالیت 72 دستگاه اجرایی و 67 شهرداری در خراسان رضوی افزود: 41 دستگاه اجرایی و 43 شهرداری در هفته دولت دارای پروژه های افتتاحی و یا آماده برای اجرا هستند که این روند نشان از فضای پر نشاط فعالیت در تمامی حوزه ها و نقاط مختلف استان دارد.

وی به نقش و جایگاه خراسان رضوی در سطح ملی و نگاه ویژه مسئولان کشور به خراسان رضوی و دومین کلانشهر مذهبی دنیا اشاره کرد و گفت: از میان هزار و 249 پروژه افتتاحی هفته دولت، اعتبار مورد نیاز برای 727 پروژه که معادل 1654 میلیارد ریال است، از محل اعتبارات ملی و یا اعتبارات داخلی دستگاه های اجرایی تامین شده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: همچنین در هفته دولت، عملیات اجرایی 95 پروژه با اعتبار مورد نیاز 747 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و یا اعتبارات داخلی دستگاه های اجرایی آغاز خواهد شد.

محمدی زاده افزود: از مجموع پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی هفته دولت، سازمان صداوسیما و شرکت مخابرات استان به ترتیب با 210 و 182 پروژه، بیشترین تعداد پروژه و شرکت برق منطقه ای و شرکت گاز استان به ترتیب با 596 و 576 میلیارد ریال، بالاترین اعتبار را به خود اختصاص داده اند.

استاندار خراسان رضوی همدلی، شور، انگیزه، داشتن همت های بلند، حرکت پر شتاب و خدمت به آرمانهای را موجب نزدیک تر شدن دولت و ملت به برنامه ها و اهداف توسعه و پیشرفت خواند و گفت: پیشرفتهای حاصل شده در خراسان رضوی طی چهار سال گذشته نیز مرهون همدلی میان مردم و مسئولان است.

وی با بیان اینکه در فضای حاکم بر خراسان رضوی هر کس به سهم خود برای توسعه استان تلاش می کند، گفت: در هفته دولت سال جاری 276 پروژه با اعتبار بیش از 588 میلیارد ریال توسط شهرداری های خراسان رضوی افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.

محمدی زاده ادامه داد: در سی و یکمین هفته دولت با تلاش مردم شریف خراسان رضوی در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای حفظ استقلال، عزت و آرمان نظام اسلامی، 31 پروژه مهم و با اولویت استان به بهره برداری می رسد.