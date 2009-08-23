فعالیت مجدد خانه فرهنگ و هنر شهرداری کرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید حجت الله موسوی اجاق پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از فرهنگسرای لاله گفت: در دوره قبل حمایتهایی در این خصوص انجام شد اما انحلال شورا توجه مسئولان را از لزوم و اهمیت فعالیت خانه فرهنگ و هنر دور کرد.

وی ضمن تقدیر از فعالیتهای پیشین خانه فرهنگ و هنر به ویژه مدیریت آن متذکر شد از آنجا که مکان قبلی خانه فرهنگ وهنر به انجمن خوشنویسان وعده داده شده است به زودی تا مهرماه این مکان در اختیار انجمن خوشنویسان قرار می گیرد و ساختمان مناسب تری برای فعالیت به خانه فرهنگ و هنر اختصاص خواهد یافت.

موسوی اجاق مدیریت خانه فرهنگ و هنر استان را قوی و فعال یاد کرد و گفت: مدیر خانه فرهنگ و هنر از بسیاری از بالادستی هایش قوی تر کار کرده و این درخشش خانه فرهنگ و هنر به وضوح مشخص است.

پوریا جلالی مدیر فرهنگسرای لاله شهرداری کرمانشاه نیز ضمن تقدیر از حمایتهای بی دریغ ریاست شورا که مسئولیت کمیسیون فرهنگی را نیز به عهده دارد، ابراز امیدواری کرد: ترکیب جدید شورا که همگی دغدغه فرهنگ و هنر شهر را دارند آینده روشنی را برای فرهنگ استان رقم بزند.

وی همچنین با ابراز خرسندی از انتخاب مهندس فخری به عنوان شهردار کرمانشاه، گفت: فرهنگسرا برنامه های ویژه ای برای جوانان دارد که از جمله آن فعالیت انجمن هایی چون کانون علوم قرآنی و حدیث، کانون جوانان ولایت، کانون ادبی، مجمع نویسندگان، انجمن گرافیک، کانون ادبی، مجمع نویسندگان، انجمن گرافیک، کانون طراحی و دوخت، انجمن موسیقی، کانون جنبش نرم افزاری و برنامه ریزی هویتی، دوره های مشاوره، برنامه های مختلف هنری و برگزاری همایش، سمینار وجشنواره مختلف می باشد.

مدیر فرهنگسرای لاله شهرداری کرمانشاه با اشاره به برنامه های این فرهنگسرا خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های این فرهنگسرا طرح استعدادیابی، جذب و پرورش استعدادهای مختلف فرهنگی و هنری ، ارتقا سطح یکفی فرهنگ و هنر، آموزشهای شهروندی، ایجاد گروه های پژوهشی با هدف مطالعه مهندسی فرهنگی شهر، تولیدات خروجی کانونها و انجمن ها و تشکیل حلقه مشورتی از بزرگان و صاحبنظران عرصه فرهنگ و هنر و .. خواهد بود.