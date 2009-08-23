4 هزار و 500 نفر در کرمان جذب بازار کار شدند

سیدجواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق آخرین آمار از افراد بیکار در کرمان نرخ بیکاری در استان هم اکنون 9.1 درصد است که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم در پایان سال این نرخ کاهش یابد.

وی افزود: در چهار ماه نخست سال جاری تعداد چهار هزار و 688 نفر در کرمان جذب بازار کار شده اند.

منصوری عنوان کرد: در حال حاضر 29 مرکز کاریابی فعال در سطح استان وجود دارد که به امر ثبت نام متقاضیان کار می پردازند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی بیان داشت: از ابتدای سال 11 هزار و 836 نفر به این مراکز مراجعه و ثبت نام کرده اند که نشان از نقش مثبت این دفاتر در کاریابی دارد.

وی حضور افاغنه و فرهنگ غلط افراد بیکای به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی را مهمترین علل بیکاری در استان دانست و خواستار تغییر نگرش جامعه درخصوص کار و بالا رفتن فرهنگ کار آفرینی در استان شد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون هزار و 602 نفر نیز از مزایای ماده 103 قانون کار استفاده کرده اند.